500 fidan toprakla buluştu

Ş. Geleneksel Fidan Dikme Bayramı'nın 4.sünü Kocasinan Mahallesi bölgesinde yaptı.

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Geleneksel Fidan Dikme Bayramı 'Bir dikili ağacın olsun' sloganı ile Kocasinan Mahallesi bölgesinde gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği fidanlar Kayseri Ulaşım A.Ş. personel ve ailelerin yardımıyla toprakla buluştu. Bunun yanı sıra 'Fidan Dikme Bayramı'nda Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu çocuklara boyama kitabı, tramvay maketleri gibi çeşitli hediyeler takdim etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci çalışmalarına küçük de olsa bir katkıda bulunduklarını ve bu anlamda fidan dikme bayramını düzenlediklerini dile getiren Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu; "Tüm personelimizle buradayız. Toplu taşıma hizmeti verirken kamu kaynaklarını kullanıyoruz. Bu anlamda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de topluma değer katmak istiyoruz. Şirket olarak toplu taşıma hizmetlerinde çevreye duyarlı faaliyetler yürütmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'in desteklerini her zaman alıyoruz. Bugün de fidanların ve dikim alanının tahsisinde belediyemiz bizlere çok destek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediyemize ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz” dedi. Şirket olarak çevreci faaliyetleri yaygınlaştırmak için her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Gündoğdu sözlerini şu şekilde devam ettirdi;

“Bu etkinlik çevreci bir amaç gütmenin yanı sıra çalışma arkadaşlarımızla da birlik ve beraberliğimizi tekrar tekrar perçinlememize katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu gibi etkinlikleri yaygınlaştırarak önümüzdeki dönemlerde de yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca dikilen bir ağacın 40 kişinin oksijen ihtiyacını karşıladığını biliyoruz. Bu anlamda tükettiğimiz kaynakları yerine getirmek için gayret gösterdiğimizin küçük de olsa bir göstergesi"