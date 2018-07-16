54 yaşındaki kadın 7 santimetrelik beyin tümöründen kurtuldu

Kerim Gökoğlu’nun başarılı ameliyatı ile kurtuldu.

Kayseri’de ev kadını olarak yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Pervin Artık, daha önce herhangi bir sorun yaşamaması karşın son aylarda artan şikayetlerinin beynindeki tümörden kaynaklandığını tahmin bile etmiyordu. Ardı ardına yaşadığı sol kol ve bacağındaki kuvvet kaybı, yüz felci, dengesizlik, yürüyememe, idrar tutamama, baş ağrısı ve hafıza problemleri hayatını çekilmez hale getirdi. Hareket kabiliyetini kaybetmesinin yanında yaşadığı ciddi sorunları nedeniyle yardıma ihtiyaç duyuyor; başkasına muhtaç kalmaktan dolayı ayrıca mutsuz oluyordu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. A. Kerim Gökoğlu’na başvuran Pervin Artık, yapılan değerlendirmeler ve beyin MR’ı sonrasında hastada 7 cm’lik tümör olduğunu öğrendi. Pervin Artık, Gökoğlu’nun nöronavigasyon ve nöromotörizasyon eşliğinde gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hastaneden desteksiz ve yürüyerek ayrıldı. Pervin Artık, ameliyatla ilgili olarak “Ameliyattan sonra ilk 24 saat içerisinde hastanın baş ağrısı tamamen geçti, yüz felci düzeldi, sol kol ve bacağını rahatlıkla kullanabilmeye başladı” dedi.

Geçirdiği zor günlere rağmen ameliyat sonrasında bu kadar hızlı bir iyileşme beklemediğini söyleyen Pervin Artık, “Ameliyattan hemen sonra iyileşmeye başlamak öyle güzel bir şey ki anlatamam. Beynimde bir tümör varmış ve benim haberim yokmuş. Meğer yaşadığım bütün eziyetin nedeni de bu kocaman tümörmüş. Öyle bir hale düştüm ki, düşünün yürümek için bile destek alıyordum. Günlerce süren baş ağrısından hayatım zindana dönüşmüştü. Yüz felci nedeniyle aynaya bile bakmak istemiyordum; çocuklarımla torunlarımla konuşmaktan kaçıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Ama bakın şimdi, yüzüm gülüyor; içimden koşup torunlarıma sarılmak onlara masal anlatmak istiyorum!” diyor. Beyin ameliyatı sonrası süreçte kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de görecek olan Pervin Artık, önünde uzun bir tedavi yolculuğu olduğunu belirterek şunları söyledi. “tedavim uzun bir yolculuk. Bunun ilk etabında beyin ameliyatı oldum ve sonuçlarından memnum kaldım. Beyin ameliyatı sonrasındaki olumlu değişimler, bundan sonraki tedavi sürecimi de daha rahat kabullenmemi sağladı. İyileşme umudumu artırdı” diye konuştu.

Nöronavigasyon ve nöromotörizasyon beyin ameliyatlarında son yıllarda tercih edilen yöntemlerden

Dr. Gökoğlu ise, son yıllarda beyin ameliyatlarında kullanılan nöronavigasyon ve nöromotörizasyon yöntemine dair şunları söyledi:

“Nöronavigasyon cerraha yol gösteren bir bilgisayar sistemi. Alınmak istenen tümöre 3 boyutlu görüntüleme ile yaklaşılıyor. Kafatasında daha küçük kesiler açılarak yaklaşıma izin veriyor. Tümöre doğru alınan yolda sinir yolları damarların yerleşimi için farkındalık artıyor. Böylece cerrahi hata payını minimize edilmesini sağlıyor. Nöromonitorizasyon ise cerrahi sırasında yüz kol ve bacak fonksiyonlarını değerlendirmeye izin veriyor ve elektriksel aktivite ölçümü yapmaya imkan veriyor. Cerrahi sırasında dokunulduğunda hasar bırakacak beyin bölgeleri içi hem sesli hem de görsel uyarmalar yapıyor. Bu sayede beynin derin bölgesinde bulunan tümörleri çevre dokulara zarar vermeden çıkarmak mümkün olabiliyor.”