6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali Başladı

Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nin açılışına katılarak, sinema sanatçıları, yönetmenler ve sinemaseverlerle buluştu.

Vali Süleyman Kamçı, sinemaya emek vermiş sanatçıların yer aldığı açılışta, amatör bir ruhla başlayan Altın Çınar Film Festivali’nin uluslararası boyut kazanmasıyla bu sene 6’ıncısının düzenlendiğini belirterek, festivalin bir çınar gibi kök salmaya başladığını söyledi.

Vali Kamçı, mevcut arkeolojik buluntulara göre, 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kayseri’nin, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla tanındığını ifade ederek, İlimizin bu özelliğini tüm dünyaya duyurmak, sahip olduğumuz kültür mozaiğini ve medeniyetlerin izlerini ön plana çıkarmak için kültürel ve sanatsal etkinliklerin oldukça önemli olduğu kanaatinde olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Uluslararası Altın Çınar Film Festivali’nin bizler için taşıdığı önemin oldukça büyük olduğunu belirten Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Festivalin, çok kültürlülüğü, kadimliliği, köklü bir geçmişi ifade eden Çınar ağacı ile Kayserimizi özdeşleştirmesi de organizasyona ayrı bir anlam kazandırmaktadır. 8 - 13 Mayıs tarihleri arasında İlimizde gerçekleştirilecek Festival’de uzun metraj, kısa film, belgesel dallarında yarışmalar yapılacak, bu dalların en iyileri para ödülü kazanacaklardır. Altın Çınar Film Festivaline bu yıl, ulusal yarışma bölümünde 23 uzun metraj, 195 kısa film ve 85 belgesel filmi katılmıştır. 5 gün sürecek olan film gösterimleri sonucunda değerli jüri tarafından en iyi film, belgesel film ve animasyon belirlenecektir.”

Konuşmanın ardından, Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic’in son projesi olan “Bırakma Beni” filmi, salondaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kayseri Valiliği’nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından gerçekleştirilen ve Orta Anadolu’nun en büyük festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 13 Mayıs düzenlenecek olan galayla sona erecek.