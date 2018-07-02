Kayseri’nin Develi ilçesinde dün meydana gelen olayda, 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen H.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın duyulması sonrasında vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adliye binası önünde toplandı.

Zanlı H.D. hakkındaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu sırada toplanan kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, öfkeli kalabalığı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti.

Vali ve Emniyet Müdürünün uzun uğraşları sonucunda kalabalık yatıştırılırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.