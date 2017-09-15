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15 Eylül 2017 11:29

61 yaşındaki kadın 5. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri’de 61 yaşındaki kadın, oturduğu lojmanın 5.

61 yaşındaki kadın 5. kattan atlayarak intihar etti

15 Eylül 2017 11:29

katındaki dairenin penceresinden atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan DSİ 12. Bölge Müdürlüğü lojmanlarında meydana gelen olayda 61 yaşındaki D.Z.’nin, 5. kattaki dairenin penceresinden atladığı öğrenildi. Ağır yaralanan D.Z.’nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirilirken, D.Z.’nin psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.


Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.




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