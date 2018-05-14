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14 Mayıs 2018 11:50

65 metrelik enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı

Kayseri’de 4 ayrı noktada 65 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan iki kişi suç üstü yakalandı.

65 metrelik enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı

14 Mayıs 2018 11:50

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin ile Akçatepe mahalleleri arasında Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliğine ait çiftçilerin tarım arazilerini sulamakta kullandığı 4 su kuyusundan enerji sinyallerinin kesilmesi sonrasında jandarma ekipleri tarafından çalışma yapıldı.


Yapılan çalışmalarda 4 ayrı noktada toplam 65 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan H.M.Y. ve M.H. kullandıkları traktör ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, haklarında yapılan işlemin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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