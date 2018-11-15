7 kişinin ölümüne sebep olan firari sanığın yargılandığı dava başladı

Kayseri'de bir trafik kazası sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen firari sanığın yargılanmasına başlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki firari sanık Adnan Özdemir'in yanı sıra mağdur ve müştekiler Atilla H., Ertan D., Ahmet Ü., Ayşe K., Çilem Y., Derya Ü., Döndü K., Fatma K., İlhami K., Rabiya K., Safiye Ü. ve Seher Ç.'nin olduğu 12 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca olay şöyle anlatıldı: “25 Mart saat:23.00 sıralarında kazada ölen sürücü Mehmet Ü.'nün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobilin , aniden Mehmet Ü.'nün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ü.'nün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Ü., Hamza Ü., Safiye Nur Ü., Zehra Ü., Soner Ü., Mustafa Ü. ve Kader Ü. hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.”

Trafik bilirkişi tarafından düzenlenen raporda aracı Adnan Özdemir'in kullandığının kesin olduğu, aracı çok hızlı, kontrolsüz ve ani kullandığı, kazada asli kusurlu olduğu, “bilinçli taksirli” davrandığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde şikayetçiler Ahmet Ü. ile Seher Ç. ve avukatları hazır bulundu.

Şikayetçiler sanığın bir an önce yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 7 kişinin taksirle ölümüne ve 2 kişinin yaralamasına neden olma suçundan yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen firari sanık Adnan Özdemir'in yakalamanın infazının beklenmesine, diğer celse mağdur ve müştekilerin hazır edilip dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.