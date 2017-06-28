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28 Haziran 2017 14:41

7’den 70’e herkes intihar girişimini seyretmek için koştular

Kayseri’de iddiaya göre bunalıma giren bir kadın, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

7’den 70’e herkes intihar girişimini seyretmek için koştular

28 Haziran 2017 14:41

Ekipler kadını kurtarmak için seferber olurken, bazı vatandaşlar intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs mahallesi Ümit apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren Nevin U. (30) 8 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı.


Bu sırada olayı duyan mahalle sakinleri de, binanın etrafına toplanmaya başladı. 7’den 70’e intihar girişimini izleyen mahalle sakinlerini polis ekipleri uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayrıca, 1 vatandaşta cep telefonu ile intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı.


Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaya rağmen kadın ikna olmayınca, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, Nevin U.’yu çatının kenarında tutarak uzaklaştırdı. Nevin U., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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