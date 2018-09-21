8 asırlık cami, Kocasinan Belediyesi'ne emanet

Kentsel Dönüşüm Projeleriyle ‘Yeni Kocasinan'ı hızlıca şekillendiren Kocasinan Belediyesi, geçmişten kopmadan tarihi ve kültürel mirası korumayı da ilke ediniyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi tarafından Himmetdede Mahallesi'nde başlatılan 8 asırlık tarihi Himmetdede Cami'nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi'nin Himmetdede Mahallesi'nde yaptığı hizmetleri yerinde gören Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Bölgesi'nde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olduğu belirtilen Himmetdede Cami'sini restorasyon ederek, günümüze kazandıracağız. Ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak kazandırmak adına çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de kültür ve tarihi eserlerimizi günümüze kazandırmaktır. Geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin beklediği bu çalışmayı en kısa zamanda tamamlayarak, yeniden camiyi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diyerek noktaladı.