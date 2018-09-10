8 Eylül Fizyoterapi Günü Kayseri Şehir Hastanesinde Düzenlenen Törenle Kutlandı

Programa; Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Uzm. Dr. Reşat Kaya, Doç.Dr. Havva Talay Çalış, Hastane Yöneticileri, Fizyoterapistler ve çok sayıda Fizik Tedavi Kliniği çalışanları katıldı.

Fizyoterapistler için pasta kesilen kutlamada; konuşan Doç. Dr. Havva Talay Çalış, “Fizik tedavide en çok çalıştığımız, hastaya en çok dokunan personelimiz fizyoterapistlerimiz" diyerek tedavide fizyoterapinin ve fizyoterapistlerin öneminden bahsetti. Çalış, “Hepimiz birer engelli adayıyız ve belki de bir gün mutlaka bir fizyoterapiye ihtiyacımız olabilir. Hepimizin fizyoterapi günü kutlu olsun" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hem Fizik Tedavi Uzmanlarının hem de Fizyoterapistlerin günü olan fizyoterapi gününde günlük hayatta hareket etmenin gerekliliği ve sağlığa katkılarından bahsetti.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ise “Şu an Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan çalışmaları gördükçe insanın göğsü kabarıyor. Havuzları, fizik tedavi salonları ve teknolojinin fizik tedavi ile birleşiminin sunumu ile gerçekten gururlandırıcı. İstatistiklere baktığımızda Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği ciddi manada hem ile hem de il dışından gelen bölge illere hizmet verdiği görülmektedir. İlerleyen günlerde ülkemizde daha da ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını düşünüyorum. Sağlıklı yaşayabilmek için de elimizden geleni yapmalıyız” dedi.