88 Okul daha ‘Beyaz Bayrak’ aldı

Melikgazi Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yirik, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Çamdalı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, bayrak almaya hak kazanan okulların müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Çamdalı, 126 okulda denetimler yapıldığını, bu denetimler sonucu 88 okulun Beyaz Bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Toplam Beyaz Bayrak alan okul sayısının 222’ye ulaştığını kaydeden Çamdalı, “Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yeterli ve kaliteli eğitim almış, sağlıklı nesiller yetiştirmek, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesini yükseltilmesi, tüm öğretmen ve öğrencilerimizin okul yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri, öğrencilerimize sağlık konusunda duyarlılık kazandırılması temel önceliğimizdir. Her şeyden önce sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak her insanın hakkıdır. Okullardaki derslikler ile diğer salon ve odalar, koridorlar, bahçe, tuvaletler, kantin, pansiyonlar ve yemekhanelerin öğrencilerimizin gelişim çağına uygun nitelikte, sağlığa uygun şartlara sahip olması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde okullarımızın temizlik ve sağlığa uygunluk açısından belirli kriterler esas alınarak bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret gösteren okullarımızın ‘Beyaz Bayrak’ ile ödüllendirilmesi amacıyla her yıl düzenli denetimler yapılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkili personelince 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde 126 okulumuz denetlenmiş, bu okullardan 88 tanesi Beyaz Bayrak almaya hak kazanmıştır. Toplam Beyaz Bayrak alan okul sayımız 222’ye yükselmiştir. Okul denetimlerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca devam etmektedir. Beyaz Bayrak alan okullarımızın bu başarılı çalışmalarını devam ettirmeleri, bu bayrağın sürekli dalgalanması için önemlidir” diye konuştu.

Vali Kamçı ise törende yaptığı konuşmada,Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, okulların temizlik ve sağlığa uygunluk açısından belirli kriterlere uyması esas alınarak, denetlemeler neticesinde okulların bu kriterler bakımından iyileştirilen okulların, Beyaz Bayrak ile ödüllendirildiğini ifade ederek, başarılı okulları tebrik etti.

İlimizde 88 okulun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün yetkili personellerinin gerçekleştirdiği denetimler neticesinde Beyaz Bayrak almaya hak kazandığını ifade eden Vali Kamçı, şöyle devam etti;

Beyaz Bayrak alan okul sayımız ise toplam 222’ ye ulaşmıştır. Melikgazi Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz’de Beyaz Bayrak kazanan okullarımız arasında yer almıştır. Okullarını iyileştirme yolunda gösterdikleri çaba ve gayretler nedeniyle başta idarecilerimiz olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, okullarımızın her türlü imkan ve olanaklarının en iyi seviyelere çıkarılması temennisiyle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okulların müdürlerine sertifikalarını ve Beyaz Bayrakları Vali Kamçı ve protokol üyeleri tarafından verildi. Bünyesinde uygulama oteli de bulunan Melikgazi Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan pasta, günün anısına Vali Kamçı ve beraberindekiler tarafından kesildi.