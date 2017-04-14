9 haftadır devreden Süper Loto Kayseri’ye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 495. hafta çekilişi dün yapıldı. Yapılan çekilişte 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 numaralarını bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı. 13 milyon kazanan iki kişiden biri ise kuponunu Kayseri’de oynadı. Büyük ikramiyenin kime çıktığını merak eden vatandaşlar, kuponun oynandığı bayiye geldi. Bayi çalışanı Özgür Gemici, 13 milyon kazanan kuponun bayilerinden oynandığını söyleyerek, ikramiye kazanan talihliye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

9 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan kuponun oynandığı iller Kayseri’nin Kocasinan ilçesi ve Mersin’in Erdemli ilçesi olarak açıklanmıştı.