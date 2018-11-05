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9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi adliyeye çıkarıldı

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 40 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye çıkarıldı.

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 40 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve gözaltı kararı verilen 40 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, mahrem sorumlular tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardaşık olarak arandıkları tespit edildi.


Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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