AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Türkiye Delegasyonu yöneticilerini Başkanlık girişinde karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Christian Berger ile bir süre görüştü.

AB Delegasyonuna Kayseri hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihe sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu söyledi. Güçlü bir ticari geçmişe sahip olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehircilik açısından da 147 yıllık geçmişe sahip bir belediyeyiz. Projeleriyle takip edilen, örnek alınan işler yapıyoruz. Planlı ve düzgün gelişen bir şehiriz. Şehirdeki planlı gelişim insanların yüzüne de yansıyor. Huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir şehirde bulunuyoruz. Ayrıca, şehrin tüm yönetim dinamikleri arasında bir uyum vardır. Bu uyum Kayseri’yi Türkiye’deki diğer şehirlerden daha hızlı büyütüyor” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de çok sıcak bir şekilde karşılandıkları için teşekkür etti. Ziyareti öncesinde Türkiye ile ilgili rehber bir kitap okuduğunu ifade eden Berger, “Bu kitapta Kayseri hakkında anlatılan bilgilerden çok etkilendim. Hem tarihi zenginlik hem de güçlü ekonominin birleşimi bu şehirde var. Kökleri derin bir geçmiş ve girişimci bir ruhu taşıyor. Bu da şehri ilginç hale getiriyor” diye konuştu.

Kayseri’de yapacakları görüşmelerin yanı sıra bazı projeleri yerinde görmek istediklerini de belirten AB Delegasyonu Başkanı Berger, bazı projelere de destek vermek üzere geldiklerini söyledi. Başkan Çelik, bu açıklama üzerine Kayseri’de yaşayan Suriyelilerle ilgili İller Bankası ile birlikte yürüttükleri projeden bahsetti ve Avrupa Birliği’nin bu projeye destek verdiğini söyledi.

Başkan Mustafa Çelik görüşme sırasında Kayseri’nin ticari genlerinin kaynağı olan Kültepe’den ve burada çıkarılan tabletlerden de bahsetti. Kazılarda çıkan bir tableti örnek gösteren ve bu tablette yazanları AB Delegasyonuna anlatan Başkan Çelik, “Eski tabletlerin yerine artık yeni tabletler kullanıyoruz. Bizim coğrafi anlamda avantajlarımız yok; ama en önemli değerimiz müteşebbis, girişimci insanımız. Girişimcilerimiz iş ve kaynak yaratarak bu şehri geliştiriyorlar” dedi.

Kayseri ile ilgili anlatılanlardan etkilenen AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Kayseri’nin özellikle şehir planlaması konusunda önde olduğunun görüldüğünü belirtti ve “Sizin yaptığınız bazı uygulamalardan yeni şeyler öğrenip Avrupa’da uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger’e el yapımı vazo ve Büyükşehir Belediyesi’nin bastırdığı Kayseri hakkında yazılmış kitabı hediye etti.