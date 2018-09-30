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Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), URAP (University Rankings by Academic Performance ) Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 2.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), URAP (University Rankings by Academic Performance ) Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 2. sırada yer aldı.


Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın 2018-2019 üniversite sıralamaları açıklandı.


Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler içinde 2'nci sırada yer alarak, Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversitesi oldu.


Lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldığı Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

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