Acemi kasaplar Melikgazi kursları ile ustalaştı

Kayseri ilinin ekonomisi, esnaf ve ticaret hacmi ile bir bölge şehir merkezi haline geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Kayseri artık bir bölge şehri ise bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesemi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açıyoruz. Bu yılda açılan kurslara toplam 42 kasap adayı iştirak etti. Bu adaylara önce teorik sonra ise uygulamalı kasaplık dersi verildi. Kasap adayı olarak kursa başlayanlar usta olarak kurban bayramında kurban kesebileceklerdir. Toplam 40 saat verilen ve 3 grup halinde gerçekleştirilen küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursları ile istihdama da katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kurslarında kursta kursiyerlere önce kurban kesimi uygulamalı olarak anlatıldığını, ardından da yüzme ve parçalama işlemleri hakkında bilgiler verildiğini ifade eden Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi de toplumun ihtiyaç duyduğu kurban kesimi konusunda yine Melikgazi Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini sözlerine ekledi.