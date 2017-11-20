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20 Kasım 2017 09:28

Acıbadem Kayseri Hastanesi prematüre bebekleri ve ailelerini misafir etti

Acıbadem Kayseri Hastanesi’17 Kasım Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte prematüre doğan bebek ve aileleriyle bir araya geldi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi prematüre bebekleri ve ailelerini misafir etti

20 Kasım 2017 09:28


Pematüre bebek aileleri ve doktorlarının katılım gösterdiği buluşmada Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktör ve Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, “Bu tür organizasyonlarımızın amacı prematüre doğumlarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve prematürelik hakkında farkındalığı arttırmaktır. Çünkü prematüre doğumların neden olduğu ölüm ve kalıcı sakatlıklar çocukluk çağının en önemli sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu sorunun üstesinden gelen minik kahramanlar ve ailelerinin 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü kutlarım” dedi.


Acıbadem Kayseri Hastanesi Acıbadem Hastanesi Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım (NICU) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Öztürk, katılımcılara ‘Prematüre Bebeklerde Gelişim Süreci’ konulu seminer verdi. Prof. Dr. Mehmet Adnan Öztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi:


“Bütün bebeklerde özen ister ancak prematüre bebeklerin sağlına ekstra özen göstermek gerekiyor. Çoğu zaman gelişim sürecini tamamlamadan doğan prematüre bebeklerde bir çok sağlık sorunu da beraberinde geliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada teknolojik ilerlemeler yeni doğan bakımındaki gelişmeler, yeni doğan ölümünü ciddi oranda azalmasını sağlıyor. Günümüzde enfeksiyonlarda etkili mücadele gebe beslenmesinin düzeltilmesi, sigara, alkol ve uyuşturucu madde alımıyla mücadele, sık doğumların önlenmesi sosyoekonomik ve sosyokültürel yapının iyileştirilmesi ile erken doğumların oranı azaltılmasına katkı sağlıyor.”


Etkinlikte konuşmaların ardından gerçekleştirilen kokteylde prematüre doğan minik kahramanlar için kutlama pastası kesildi.




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