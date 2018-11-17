Acıbadem Kayseri Hastanesi prematüre bebekleri ve ailelerini misafir etti

Acıbadem Kayseri Hastanesi '17 Kasım Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte prematüre doğan bebeklerin aileleriyle bir araya geldi.

Pematüre bebek aileleri ve doktorların yanı sıra hastane yöneticilerinin katılım gösterdiği buluşmada Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktör ve Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, “Bu tür organizasyonlarımızın amacı prematüre doğumlarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve prematüre bebek süreçlerinde farkındalığı arttırmaktır. Çünkü prematüre bebeklerin doğumla beraber oluşan hastalıkları mevcut, bunlar da son derece hayati risk oluşturmakta. Bu noktada özellikle dünya geneli ve ülkemiz için yenidoğan ünite sayısının artması, donanımın yükselmesi, hekimlerin daha tecrübeli olması ve tabi ki de teknoloji ile beraber gelişen cihazlara ulaşılabiliyor olması yaşam oranını arttırmıştır. Prematüre olarak Dünya'ya gelerek hayata tutunan erkenci bebekler ve ailelerinin 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlarım” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Acıbadem Hastanesi Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım (NICU) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Öztürk ise, katılımcılara 'Prematüre Bebeklerde Gelişim Süreci' konulu seminer verdi. Prof. Dr. Mehmet Adnan Öztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bütün bebeklerde özen ister ancak prematüre bebeklerin sağlına ekstra özen göstermek gerekiyor. Çoğu zaman gelişim sürecini tamamlamadan doğan prematüre bebeklerde bir çok sağlık sorunu da beraberinde geliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada teknolojik ilerlemeler yeni doğan bakımındaki gelişmeler, yeni doğan ölümünü ciddi oranda azalmasını sağlıyor. Günümüzde enfeksiyonlarda etkili mücadele gebe beslenmesinin düzeltilmesi, sigara, alkol ve uyuşturucu madde alımıyla mücadele, sık doğumların önlenmesi sosyoekonomik ve sosyokültürel yapının iyileştirilmesi ile erken doğumların oranı azaltılmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından gerçekleştirilen kokteylde prematüre doğan bebekler için kutlama pastası kesildi.