Acıbadem Kayseri Hastanesinde kırmızı, sarı ve yeşil kod tatbikatı

Hastanede; yangın, iç afet, yangın ve tahliye durumlarına karşı aynı anda üç tatbikat birden yapıldı.

Acıbadem Kayseri Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği hastane kazan dairesin çıkan yangına müdahale edildi. Yangın dumanı nedeniyle etkilenen kardiyovasküler yoğun bakım servisi tahliye edildi. Yaralılar hastane bahçesinde kurulan afet çadırında tedaviye alındı. Önlem amaçlı olarak Tüm birimlerin görevlerini çok kısa sürede yerine getirdiği tatbikatta sırasıyla; kırmızı kod, sarı kod ve yeşil kod tatbikatları da başarıyla tamamlanmış oldu.