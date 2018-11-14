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Acıbadem Kayseri Hastanesinde sarı ve yeşil kod tatbikatı yapıldı

Acıbadem Kayseri Hastanesi, sağlık alanına olduğu kadar çalışan güvenliği konusuna da hassasiyet göstererek kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.


Hastanede; doğal afet ve tahliye durumlarına karşı aynı anda iki tatbikat birden yapıldı. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği şehirde yaşanan deprem nedeniyle zarar gören 1. kat Kadın Doğum Servisi, Yenidoğan Yoğun Bakım (NICU), 2.kat Onkoloji ve Anjiyo servisi tahliye edildi. Yaralılar hastane bahçesinde kurulan afet çadırında tedaviye alındı. Önlem amaçlı olarak tüm birimlerin görevlerini çok kısa sürede yerine getirdiği tatbikatta sırasıyla; sarı kod ve yeşil kod tatbikatları da başarıyla tamamlanmış oldu.

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