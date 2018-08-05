Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ne sağlık desteği verdi.

36. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali 2-3-4 Ağustos 2018 tarihlerinde Develi’de yapıldı. Develi Belediyesi önünden protokol ve Develililerin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Türkistan’ı ve Hoca Ahmet Yesevi’yi tanıtan resim sergisi, Develi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde revize edilen Aşık Seyrani anıt meydanının açılışı ve 2. Yöresel El Ürünleri ve Lezzetler standının da açılışının gerçekleştirilmesiyle başlayan organizasyonun sağlık desteği ise Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından verildi.

Sağlık desteği Acıbadem’den geldi

Aşıklar atışması, Balkan Halk Oyunları, güreş müsabakaları, çocuk oyunları, Türk Halk Oyunları, yöresel ürünler stantlarının yanı sıra Esat Kabaklı ve Uğur Işılak gibi ünlü sanatçıların konserlerinin yer aldığı organizasyonda sağlık desteğini Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından sağlandı. Sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiği değer ve katkıyla adından sık sık söz ettiren Acıbadem Kayseri Hastanesi; açtığı stantta katılımcılara tansiyon ve şeker ölçümü yaparken, ambulans, doktor ve sağlık teknisyenleri ile 36. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ndeki yerini aldı.