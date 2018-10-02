Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Sağlıklı Yaşam Ve Spor Festivali'ne sağlık desteği

Ş. tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali'ne sağlık desteği verdi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde bir alışveriş merkezinde yapıldı. Sahne önü oyunları, step, aerobik, zumba gibi çeşitli dans gösterileri ve sağlık seminerleri ile başlayan organizasyona sağlık desteği ise Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından verildi.

Sağlık desteği Acıbadem'den geldi

Bosu Ball, Spinning, Drum Stıck spor gösterileri, çocuk oyunları yanı sıra canlı müzik dinletilerinin yer aldığı organizasyonda sağlık desteğini Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından sağlandı. Sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiği değer ve katkıyla adından sık sık söz ettiren Acıbadem Kayseri Hastanesi; açtığı stantta katılımcılara tansiyon ve şeker ölçümü yaparken, katılımcılara Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, ‘Spor Yaralanmaları' Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Özsarı ‘Çocukların Gelişiminde Sporun Faydaları' konulu seminerler verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi bunların yanı sıra ambulans, doktor ve sağlık teknisyenleri ile Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali'ndeki yerini aldı.