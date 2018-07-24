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24 Temmuz 2018 08:59

Acıgöl Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

Acıgöl Belediyesi tarafından Çayırlık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ’Kapalı Semt Pazar Yeri’ hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Acıgöl Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi

24 Temmuz 2018 08:59


Acıgöl Belediyesi, kolay ulaşılabilir hizmet anlayışıyla modern ve günün gereklerine uygun projeler üretmeye devam ediyor. Son olarak hizmete açılan Çayırlık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, hem bölge halkı hem de pazarcı esnafı tarafından son derece memnuniyetle karşılandı. Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş; ilçede günümüzün pek çok gereklerine karşılık veremeyen eski pazar yerinden dolayı Çayırlık mahallesine son derece modern bir yapıda 2 bin 16 metrekare kapalı 4 bin metrekare açık alan yaptıklarını kaydetti. Başkan Ertaş, 6 bin 16 metrekare bir alana kurulu olan Acıgöl Pazar Yeri’nde vatandaşların modern, sağlıklı ve de güven içinde alış-veriş yapabildiklerini söyledi.




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