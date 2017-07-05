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05 Temmuz 2017 17:47

’Adalet Yürüyüşü’ne saldırı olayında DEAŞ militanına yardım eden 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyeti tarafından yapılan operasyonda, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ militanına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

’Adalet Yürüyüşü’ne saldırı olayında DEAŞ militanına yardım eden 3 kişi gözaltına alındı

05 Temmuz 2017 17:47


Kayseri Emniyeti tarafından yaklaşık iki yıldır takip edilen DEAŞ militanı, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığında iken düzenlenen operasyonla 38 UU 962 plakalı araç özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla Kocaeli’de durdurularak gözaltına alındı.


Kocaeli’de yapılan operasyon çerçevesinde Kayseri’de Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ militanı O.K.’ya Kayseri’de yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ek binasında parmak izleri alınan 3 kişi, daha sonra sorgulanmak üzere yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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