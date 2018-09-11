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Adli tatil sonrası yargıda dava yoğunluğu

Kayseri’de 40 günlük adli tatilin ardından yargıda dosya yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri'de 40 günlük adli tatilin ardından yargıda dosya yoğunluğu yaşanıyor.


Adliye önünde uzun kuyruklar oluşurken, bugün sadece dört ağır ceza mahkemesinde toplam 50 dava görülecek. Kayseri Adalet Sarayı önünde yargıdaki dava yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Adliye polisi-ray cihazından geçen vatandaşları tek tek güvenlik kontrolünden geçirdi.


Ayrıca bugün 2,3,4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde toplam 50 dava görülecek.

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