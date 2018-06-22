Kayseri Forum AVM’de gerçekleştirilen sergiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz’un yanı sıra İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yerel yetkililer, UNHCR Türkiye Ofisi temsilcileri ve yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ressamlar Atefeh Hosseinzadeh, Sayın Ali Rezvani, Sayın Adamkhan Arman, Sayın Gol Mohammad Jafari, Siavash Houshmandi, Bay Jafer Vaezi ve Sayın Loqman Amini, savaş ve zulüm nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Afgan mültecilerin sorunlarını resimleriyle yansttılar.