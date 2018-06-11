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11 Haziran 2018 14:49

Afrin Şehidi anısına iftar yemeği verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyi Afrin’de düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun 4.

Afrin Şehidi anısına iftar yemeği verildi

11 Haziran 2018 14:49

gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın anısına eşi Birgül Muratdağı, iftar yemeği organize etti.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Baki Ersoy ve şehit yakınları katıldı.


İftar öncesi ve sonrasında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programın sonunda şehit Muratdağı için dua edildi. Şehidin eşi Birgül Muratdağı, iftar yemeğine katılan davetlilere kutsal topraklardan getirdiği zemzem suyu ve Yasin-i Şerif hediye etti.




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