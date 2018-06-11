Afrin Şehidi anısına iftar yemeği verildi

gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın anısına eşi Birgül Muratdağı, iftar yemeği organize etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Baki Ersoy ve şehit yakınları katıldı.

İftar öncesi ve sonrasında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programın sonunda şehit Muratdağı için dua edildi. Şehidin eşi Birgül Muratdağı, iftar yemeğine katılan davetlilere kutsal topraklardan getirdiği zemzem suyu ve Yasin-i Şerif hediye etti.