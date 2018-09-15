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Afrin şehidinin annesi: “Devlet teröristleri beslemesin, idam etsin”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü günü şehit olan ve naaşı 58 gün sonra bulunan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı, oğlunu şehit eden teröristlerin yakalanmasına ilişkin, “Devlet teröristleri beslemesin, idam etsin” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu'nun 4'üncü günü şehit olan ve naaşı 58 gün sonra bulunan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın annesi Sibel Muratdağı, oğlunu şehit eden teröristlerin yakalanmasına ilişkin, “Devlet teröristleri beslemesin, idam etsin” dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu'nun 4'üncü gününde şehit düşen ve naaşı 58 gün sonra bulunan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın annesi Sibel Muratdağı, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan teröristlerin Türkiye'ye getirilmesini değerlendirdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren Muratdağı, “Mehmet'imin ve Mehmetlerin kanı yerde kalmadı” dedi.


Yakalanan teröristlerin idam edilmesini istediklerini belirten anne Muratdağı, “Yakalandıkları için bir taraftan mutluyum, bir taraftan acımız tekrar tazelendi. Şuan çok kötü durumdayım, ilaçlarla ayakta duruyorum. Mehmet'imin, diğer Mehmetlerin kanı yerde kalmadı. Çok şükür yakalandılar. Devletimden tek isteğim, içimizin rahatlaması için o pisliklerin idam edilmelerini istiyorum. O pisliklerin devletin suyunu içip yatmalarını değil de idam edilmelerini istiyorum. Gebermelerini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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