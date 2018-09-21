Afrin şehidinin eşinden mevlit

Kayseri'de Suriye'nin kuzeyinde Afrin operasyonunda şehit düşen Mehmet Muratdağı anısına Kartal Şehitliği'nde eşi Birgül Muratdağı tarafından mevlit okutuldu.

Kartal Askeri Şehitliği'ndeki mevlide şehit eşi Bürgül Muratdağı ve şehit ailelerinin yanı sıra şehit yakınları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, eski başkan gazi Ali Yavuz ile askeri erkan katıldı.

Tek tek mevlide katılanları karşılayan şehit eşi Birgül, misafirlerine kolonya ve hurma ikram etti. Mevlid'de Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tüm şehitler için dualar edildi. Afrin şehidi Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Mevlid sonrası misafirlere içerisinde zemzem suyu ve ikramlıkların olduğu paket hediye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Afrin Zeytin Dalı Operasyonu'nun dördüncü günü olan 24 Ocak'ta şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 58 gün sonra naaşına ulaşılmış, 24 Mart'ta memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karıştıkları tespit edilen ve Suriye'de yapılan operasyonda yakalanan 9 YPG/PKK'lı terörist 18 Eylül'de tutuklanmıştı.