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26 Şubat 2018 11:53

Afrin’deki Mehmetçiğe destek için imzalı formasını satışa çıkardı

Kayseri’de bir genç, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan Mehmetçiğe destek için Vagner Love imzalı Aytemiz Alanyaspor formasını satışa çıkardı.

Afrin’deki Mehmetçiğe destek için imzalı formasını satışa çıkardı

26 Şubat 2018 11:53


Kayseri’de yaşayan 32 yaşındaki Levent Bilgin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğe destekte bulunmak için Beşiktaş’a transfer olan Vagner Love imzalı Aytemiz Alanyaspor’un maç formasını satışa çıkardı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları olarak, formadan elde edilecek gelirin bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını dile getiren Bilgin, “Elimizde bulunan maç formasını açık artırmayla satışa sundum. Bundan elde edeceğim gelirin bir kısmıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunacağım. Süper Lig maçında giyilmiş, Vagner Love imzalı bir formadır. Vatandaşların ilgi göstereceğini düşünüyorum. Burada önemli olan, gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak olması. Operasyondaki askerlerimiz için bir şey yapabilirsek ne mutlu bizim için” dedi.


Operasyona duyarsız kalmamak için böyle bir girişimde bulunduklarını kaydeden Levent Bilgin, “Ordumuz, vatanımızı, milletimizi koruyor. Afrin’deki operasyona duyarsız kalmamak, maddi ve manevi destekte bulunmak için bu davranışta bulundum” diye konuştu.




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