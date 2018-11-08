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Ağabey ve kardeş aynı takımda oynuyor

18 yaşındaki Niyazi Emre ve 17 yaşındaki kardeşi Fuat Eren Karauz Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi takımlarından Kayseri Şekerspor bünyesinde forma giyiyor.


Kayseri Şekerspor U-19 takımının kalecisi Niyazi Emre Karauz ile sol bek futbolcusu Fuat Eren Karauz, abi kardeşler. Kaleci Niyazi Emre 23 Nisan 2000 tarihinde dünyaya gelirken 1 yaş küçüğü sol bek kardeşi Fuat Eren ise 4 Mayıs 2001 doğumlu.


Kayseri Şekerspor'un başarısı için ter döken Karauz kardeşler, bu hafta yine ilk 11'de görev alırken Tomarza Belediyespor'u 8-2 mağlup ederek 3 puan sevinci yaşadılar.

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