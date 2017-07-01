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01 Temmuz 2017 10:07

Ağabeyini öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri’de ağabeyini pompalı tüfekle öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağabeyini öldüren şahıs tutuklandı

01 Temmuz 2017 10:07


Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki K.Ç., alacak verecek yüzünden tartıştığı ağabeyi A.Ç.’yi (37) pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüş, olaydan sonra polis ekiplerine teslim olmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.


Adliyeye çıkarılan K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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