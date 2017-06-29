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29 Haziran 2017 22:08

Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri’de bir şahıs alacak verecek yüzünden tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

29 Haziran 2017 22:08


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda K.Ç. (22) ile ağabeyi A.Ç. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu K.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle ağabeyi A.Ç.’ye 4 el ateş etti. A.Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağabeyini öldüren K.Ç.’de polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, arazide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından A.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, K.Ç.’de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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