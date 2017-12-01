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01 Aralık 2017 13:54

Ağaç İşleri Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başarılı öğrencilere yardım etti

Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki başarılı öğrencilere yardımda bulundu.

Ağaç İşleri Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başarılı öğrencilere yardım etti

01 Aralık 2017 13:54


İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Çamdalı ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkan Vekili Hafıza Çevik’in katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Çamdalı, “Peygamberimiz, ‘En hayırlınız, insanlara en çok faydası dokunandır’ diye buyuruyor.Bizim yetişme tarzımız, dinimiz de bunu emrediyor. En güzel hizmetle alınacak sonuçlar da başkasına yaptığınız hizmetlerin sonucudur. Yani siz kendinize bir iyilik yapsanız da başkasına yaptığınız iyiliğin zevkini almazsınız. Başkasına yaptığınız iyiliğin zevki daha fazladır. mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitim gören İhtiyaç sahibi öğrencilerimize her daim destek olmaları hasebiyle Mehmet Ayata nezdinde tüm vakıf çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Ayata Ağaç İşleri Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkan Vekili Hafıza Çevik yardım malzemelerini okul yönetimine teslim etti.




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