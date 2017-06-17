AGD Yahyalı şubesi iftar çadırı açtı

Her gün yaklaşık 500 kişi bu programlardan faydalanma imkânı buluyor.

Yahyalı ilçesinde Ulu Camii’nin yanında kurulan iftar çadırında yoğun günler yaşanıyor. İftar ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Yahyalı temsilcisi Recep Nazlı 9 yıldır bu işe gönül verdiklerini belirterek, “İlçemizde durumu müsait olmayanlara, yolda kalanlara, birlik ortamı görmek isteyenlere yönelik her sene iftar çadırı kuruyoruz. Hayırseverler destek veriyor bizlerde yönetmeye gayret ediyoruz. Gençlerimizde hizmetleri yapıyorlar. Güzel ve samimi bir ortam oluşuyor. Ahlak ve maneviyat havasının yoğun yaşandığı Ramazan ayında bizde hem kendimiz nasiplenmeye çalışıyoruz hem de başkalarına vesile olmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle gençlerimizi buralarda görmek herkes için mutluluk verici bir unsur oluşturuyor. Gençlerimiz bizim gücümüz. Onlarla iş yapmak, onların topluma faydalarının olmasını sağlamak bizim için çok önemli” dedi.

Recep Nazlı iftar programının içeriği ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yahyalı merkezinde bir noktada olması nedeniyle halkımız erken vakitlerden itibaren gelmeye başlıyor. Sohbet etme fırsatı bularak birbirleriyle kaynaşıyorlar. Diğer taraftan ise evlerinde iftar etmesi gereken, yardıma muhtaç kişilerin evlerine servis yapıyoruz. Hatta bazen köylere de götürme fırsatı buluyoruz. İftar vakti gelince ise herkes masalardaki yerini alıyor. En güzel kısımlarından birisi de burası. Çünkü büyükçe bir masayı kaplayacak kadar çocuk ve genç buraya geliyor. Ortamın nezih havasını teneffüs etme fırsatı buluyorlar. Elbette sadece yemek yedirme işiyle kalmıyoruz faaliyetlerimiz art arda devam ediyor. Gençlerin namaz kılmalarını teşvik ediyoruz. Onlara yazın eğitimler vermeye gayret ediyoruz. Şuan için bu eğitimleri vermek için maddi durumu da uygun bir yer arıyoruz. Onun da olması ile birlikte çok faydalı işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Yahyalı’da bu imkânı sağlayanlara teşekkür eden Nazlı, “Hayırseverler bu işin olmazsa olmazı. Özellikle Koyunca ailesine ve diğer tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bunun yanında belediyemiz ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen ağabeylerimiz faaliyetlerimize destek veriyorlar. İl şube yönetimimiz ihtiyaçlarımızı karşılayarak ziyaretleriyle desteklerini gösteriyorlar. Hal böyle olunca da ortaya böyle bir ortam çıkıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

İftar programı çay sohbeti, akşam ve teravih namazlarının ardından sona erdi.