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Ağırnas bölgesinde arkeolojik kazı çalışması başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Taşhan’da yapılan fosil araştırmalarının devamı ve tamamlayıcı niteliğindeki Ağırnas’da fosil araştırma ve kazıları yapılmaya başlanıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Taşhan'da yapılan fosil araştırmalarının devamı ve tamamlayıcı niteliğindeki Ağırnas'da fosil araştırma ve kazıları yapılmaya başlanıldığını söyledi.


Melikgazi Belediyesi Serdar Altuntuğ ve Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem ile birlikte Ağırnas'da yapılan Kazı çalışması yapan ekip ile bulunan fosiller hakkında istişarede bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç; “Kayseri tarihi için önem arz eden ve eksikliğini hissettiğimiz tarih öncesi dönemi için araştırma ve kazı çalışmalarını destek olacağız. Bu destek hem Kayseri ve hem de özellikle Ağırnas için ayrı ve farklı bir önem arz etmektedir. Ağırnas artık dünya'ya mahal olmuştur. Melikgazi Belediyesi olarak bu çalışmalara emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas'ta başlatılan kazılardaki elde edilen verilerin Anadolu ve dünya tarihine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

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