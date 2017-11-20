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20 Kasım 2017 15:33

Ağırnas ile çevreyol arasında yeni bir yol açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Ağırnas ile çevreyol arasında yeni bir yol açılacak

20 Kasım 2017 15:33

Memduh Büyükkılıç, Ağırnas ile Çevre Yolu birbirine bağlayan yeni bir yol açılması için planlama yapıldığını, çünkü ağır tonajlı araçların geçişini daha seri ve güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.


Ağırnas Mahallesi’nde ağır tonajlı kamyonların geçişini sağlamak için güzergâhın çevre yolu olacak şekilde planlanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hem tarih hem doğal güzellikleri barındıran bölgede kamyonların çevre kirliği ve gürültüsünü önlemek istediklerini kaydetti.


Ağırnas - Çevre yol arasındaki bu yolun ağır tonajlı araçlar özelikle maden kamyonları için yeniden planlandığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Ağırnas bizim için bir mahalle değil aynı zamanda tarih, kültür ile akla gelen bir semttir. Daha doğrusu burası Koca Mimar Sinan’ın mahallesidir. Ağırnas; yer altı şehirleri, Mimar Sinan müzesi ve doğal yapısı ile kültür evleri ile turizme açık bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle en alternatif ulaşıma ihtiyacı vardı. Biz de Ağırnas-Çevreyol arası yolun açılması için yeni planlama yaparak ulaşımı güvenli ve seri haline getireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.




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