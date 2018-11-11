Ağlatan ve bayıltan 10 Kasım koşusu

Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusunda bitiş çizgisine gelen bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, bazı öğrenciler ise baygınlık geçirdi.

Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri içerisinde düzenlediği 10 Kasım koşusunda öğrenciler parkuru bitirdikten sonra baygınlık geçirdi. Bazı öğrenciler de parkur sonunda ağlayarak bekleyen ailelerine sarıldılar. Yarış sonunda baygınlık geçiren öğrencilerden Dolunay adlı kız öğrenci gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, yarışmaya 450 öğrencinin katıldığına ifade etti. İl Temsilcisi Koyuncu, “Bugün düzenlemiş olduğumuz yarışmada Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 80. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü anma programı etkinlikleri arasında yer alan atletizm müsabakalarını gerçekleştirmekteyiz. 6 kategoride yapılan çalışmalarımız 3 kategoride kız 3 kategoride erkek olmak üzere değişiyor. 450 sporcunun katılımıyla yarışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir günde böyle bir yarışma yaptığımız için mutluyuz” dedi.

Öğrenciler 10 Kasım koşusunda kıyasıya mücadele ederken, diğer öğrenciler de arkadaşları için tezahüratta bulundular.