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18 Mayıs 2018 09:36

AGÜ Araştırma Görevlisine TÜBİTAK’tan Yurtdışı Bursu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi Nanoteknoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Mustafa Erkartal, TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri için açtığı 2214-A Yurtdışı Araştırma Burs programını kazandı.

AGÜ Araştırma Görevlisine TÜBİTAK’tan Yurtdışı Bursu

18 Mayıs 2018 09:36

Erkartal, Cambridge Üniversitesi’nde bir yıl boyunca araştırmalarda bulunacak.


Erkartal, dünyanın en köklü ve en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, “Yeni Amorf MOF’ların modellenmesi, üretilmesi ve bu malzemelerin nükleer atıkların depolanması, ilaç salınımı gibi farklı alanlardaki uygulamaları” üzerine çalışmalar yapacak.


Erkartal AGÜ’de, Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durandurdu danışmanlığında kristal ve amorf metal-organik çerçeve yapıların (MOF) yapı kusurları ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine teorik ve deneysel çalışmalarına, Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim dalında devam ediyor.




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