Erkartal, Cambridge Üniversitesi’nde bir yıl boyunca araştırmalarda bulunacak.

Erkartal, dünyanın en köklü ve en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, “Yeni Amorf MOF’ların modellenmesi, üretilmesi ve bu malzemelerin nükleer atıkların depolanması, ilaç salınımı gibi farklı alanlardaki uygulamaları” üzerine çalışmalar yapacak.

Erkartal AGÜ’de, Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durandurdu danışmanlığında kristal ve amorf metal-organik çerçeve yapıların (MOF) yapı kusurları ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine teorik ve deneysel çalışmalarına, Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim dalında devam ediyor.