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15 Nisan 2017 10:29

AGÜ, Boytaş ile Ortaklık ve Mentörlük sözleşmesi imzaladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Boytaş Mobilya A.

AGÜ, Boytaş ile Ortaklık ve Mentörlük sözleşmesi imzaladı

15 Nisan 2017 10:29

Ş ile işbirliği ve mentörlük sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre AGÜ ile Boytaş, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak faaliyetler ve projeler yürütecek.


Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından olan ve Bellona, İstikbal ile Mondi markaları için mobilya üretimi yapan Boytaş Mobilya ile AGÜ arasındaki İşbirliği ve Mentörlük Çerçeve Sözleşmesi, Sümer Kampüsü Senato Salonunda düzenlenen toplantıda imzalandı.


Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Boytaş Mobilya A.Ş Genel Müdürü Şahin Nursçan arasında imzalanan sözleşmeye göre, lisans ve lisansüstü öğrencileri tez ve lisans bitirme ödevlerini firmanın Ar-Ge konularında yapabilecek.


Boytaş’ın Ar-Ge Merkezi başta olmak üzere şirket personeline yönelik lisansüstü ve doktora programları gerçekleştirilecek. Öğrencilere staj ve mentörlük imkanları sağlanacak.


Boytaş Ar-Ge Merkezi ve AGÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi , Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak faaliyetler ve projeler yürütülecek.


Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Boytaş’ın Türkiye’nin en önemli sektörünün en önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek bilimsel, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik gibi hemen hemen her alanda işbirliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.


Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Üniversite olarak en büyük hedefimiz dünya ile entegre, iş ve sanayi dünyası ve diğer eğitim kurumlarıyla , sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, toplumun hem somut ihtiyaçlarıyla hem de bilim dünyasının ihtiyaçlarıyla karşılayabilecek bir üniversite olmak” dedi.


Boytaş Mobilya A.Ş Genel Müdürü Şahin Nursçan da üniversite-sanayi işbirliğine yürekten gönül veren bir şirket olduklarını kaydetti.


Firma olarak bilgi ile tecrübeyi yoğurmayı başaran bir firma olduklarını anlatan Nursaçan, imzaladıkları protokol çerçevesinde hedeflerinin sadece akademik çerçevede değil, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için bilimi ve sanayiyi biraraya getirmek ve yüksek katma değer elde etmek olduğunu ifade etti.


Daha sonra imzaların atıldığı toplantıya, AGÜ’den Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve Bölüm Başkanları, Boytaş’tan ise üst düzey yöneticiler katıldı.




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