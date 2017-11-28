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28 Kasım 2017 13:01

AGÜ Çocuk Girişimcilik Atölyesi Yeniden Başlıyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Çocuk Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında uygulanan "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" eğitim atölyelerine yeniden başlıyor.

AGÜ Çocuk Girişimcilik Atölyesi Yeniden Başlıyor

28 Kasım 2017 13:01


Proje kapsamında, öncelikli olarak Hacılar ve Bünyan ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tespit edilecek 3,4,5 ve 6. sınıf öğrencileri AGÜ Sümer Kampüsü’nde birer günlük bir eğitim alacak.


Sonraki bir hafta boyunca verilecek saha ödevleri sayesinde, öğrendiklerini birebir gerçek hayatta pratiğe dönüştürme fırsatı tanınacak olan öğrenciler, bir sonraki eğitim gününde tecrübelerini uzman mentörler ve eğitmenlerle paylaşabilecek.


Projenin, 2018 yılında Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Yatırım Destek Ofisi koordinesinde, Kayseri’nin diğer ilçelerinde devam ettirilmesi planlanıyor.




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