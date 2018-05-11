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11 Mayıs 2018 16:29

AGÜ Çocuk Üniversitesi’nden Girişimcilik Atölyeleri

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında uygulanan "Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" eğitim atölyeleri devam ediyor.

AGÜ Çocuk Üniversitesi’nden Girişimcilik Atölyeleri

11 Mayıs 2018 16:29


AGÜ Çocuk Üniversitesi “Çocuklar için uygulamalı girişimcilik” atölyesinin bu ayki katılımcıları Yeşilhisarlı çocuklar oldu. Sümer Kampüsü’nde iki gün süren atölye çalışmalarına 9-11 yaş aralığındaki 20 çocuk katıldı.


"Çocuklar için Uygulamalı Girişimcilik" projesinde Yaratıcılık, İnovasyon ve Marketing atölyeleri yer aldı. Eğitim atölyeleri ve saha ödevleri sayesinde, çocuklara öğrendiklerini birebir gerçek hayatta pratiğe dönüştürme fırsatı tanındı.


Çocuk Üniversitesi Koordinatörü H. Fikri Ulusoy, “Projenin amacı, girişimcilik becerisini, çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırıp, girişimcilik konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmaktır” dedi.


Ulusoy, atölye çalışmalarında girişimcilik, kritik dusunme, problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık, iş fikri, strateji, pazarlama, satış yapma içerikleri ve uygulama çalışmalarına yer verdiklerini atölye çalışmalarına katılan çocukların sayısının 150’yi geçtiğini söyledi.




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