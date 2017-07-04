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04 Temmuz 2017 09:25

AGÜ devlet üniversiteleri arasında 2’inci sırada

AGÜ, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında İlk 2, Tüm Üniversiteler Sıralamasında ise İlk 5’te Yer AldıTürkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 yılı raporu yayınlandı.

AGÜ devlet üniversiteleri arasında 2’inci sırada

04 Temmuz 2017 09:25

AGÜ, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında İlk 2, Tüm Üniversiteler Sıralamasında ise İlk 5’te Yer Aldı


Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 yılı raporu yayınlandı.


Rapora göre, devlet üniversiteleri arasında Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 2’de tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 5’te yer aldı.


Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan çalışmaya, 164 üniversiteden, tüm sınıf düzeyinde 13 bin 694 öğrenci katıldı. Çalışmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişime olan katkısı gibi birçok konuda değerlendirildi.


Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 164 üniversiteden 22’sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi.


Bu yıl devlet üniversiteleri arasında ilk 2’ye, tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 5’e yükselen AGÜ geçen yıl ise devlet üniversiteleri arasında ilk 3, tüm üniversiteler arasında ise ilk 7’ye girmişti.




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