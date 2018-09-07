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07 Eylül 2018 09:29

AGÜ, En Başarılı Üniversiteler Arasında

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2018 üniversite sınavı (YKS) sonuçlarına göre, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yılda Türkiye’nin en başarılı devlet üniversiteleri arasında yer aldı.

AGÜ, En Başarılı Üniversiteler Arasında

07 Eylül 2018 09:29


AGÜ’nün birçok bölümü, devlet üniversiteleri arasında ilk 10’a girerek en çok tercih edilen bölümler arasında yer aldı.


Devlet üniversiteleri sıralamasında Biyomühendislik 6, Mimarlık 8, Moleküler Biyoloji ve Genetik 8, Bilgisayar Mühendisliği 9, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 ve İnşaat Mühendisliği ise Türkiye’nin en başarılı bölümleri arasında 10’ncu sırada yer aldı.


Öteyandan İşletme 11’nci sırada yer alırken, Endüstri Mühendisliği 12, Makine Mühendisliği ise 13’ncü sırada yer aldı.


Bu yıl da Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden, aralarında ilk binden gelen öğrencilerin de tercih ettiği AGÜ, kontenjanlarının tamamını doldurarak büyük bir başarı elde etti.


Güçlü akademik yapısı, bilimsel çalışma olanakları, iş dünyasındaki etkisi, sosyal, kültürel ortamı ve uluslararası işbirlikleri ile amaçlarının dünya vatandaşı yetiştirmek olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’yü tercih eden öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.




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