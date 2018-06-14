AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinden Büyük Başarı

Bu yıl 38’incisi düzenlenecek yarışmada, AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Umut Yapır ve Şükrü Yasin Güven tarafından yürütülen “Savunma Sanayinde Tedarikçi Değerlendirme Süreci: Kriter Kümesi Optimizasyonu” isimli bitirme projesi, yarışmanın 8 finalisti arasında yer aldı.

Prof. Dr. İbrahim Akgün’ün akademik danışmanlığını, Dr. Murat Aslan’ın şirket danışmanlığını yaptığı projede, ASELSAN’ın tedarikçilerini seçme ve değerlendirme sürecinde kullandığı kriter kümesinin makine öğrenmesi, istatistik ve matematiksel programlama modelleri ile sayı ve nitelik olarak eniyilenmesini hedefleyen öğrenciler, ASELSAN’ın tedarikçi değerlendirme sürecinde kullanılan insan ve finans kaynaklarından yarı yarıya tasarruf edilmesini sağladılar.

Proje ekibi, 26-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek kongrede, proje sunumlarını yapacaklar ve dereceye giren ekipler içinde yer almaya çalışacaklar.

Uzun yıllardır devam eden ulusal düzeydeki köklü bir yarışmada, AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencileri tarafından yürütülen bir projenin 8 finalist arasında yer alması, bölümün ilk mezunlarının bu yıl verecek olması açısından büyük önem taşıyor.

Yöneylem Araştırması Derneği Proje Yarışması

1975 yılından beri, Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) ve Türkiye’deki bir Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen YA/EM Kongresi’nde, lisans öğrencilerinin bireysel ya da ekip olarak katıldığı Öğrenci Proje Yarışması düzenleniyor.

YA/EM alanında yapılan tüm lisans projelerine açık olan yarışmada, projeler ele alınan problemin tanımlanması ve önemi, YA/EM yaklaşımlarının doğru ve yerinde kullanımı, projenin özgün değeri, süregelen projelerden bağımsız olması, olası yaygın etkileri ve uygulanabilirliği, elde edilen sonuçların başarısı, raporun yazımı gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor.

Değerlendirme, farklı üniversitelerden akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından üç aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, genişletilmiş özetler üzerinden ön elemeyi geçen projeler belirleniyor. İkinci aşamada, kapsamlı proje raporları değerlendirilerek finale kalan projeler tespit ediliyor. Üçüncü aşamada, finale kalan projeler jüri üyeleri ve kongre katılımcılarının önünde sunuluyor. Jüri üyeleri, sunumlar ve proje raporları üzerinde yapacakları nihai değerlendirmelerle, ödüle değer bulunan projeleri belirliyor.