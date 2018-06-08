AGÜ Endüstri Mühendisliği Proje Yarışması sonuçlandı

Bu yıl ilk mezunlarını veren AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde düzenlenen etkinlikte, 3’ü TÜBİTAK’ın 2209-B “Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” çerçevesinde de desteklenen dört lisans bitirme projesi yarıştı.

Prof. Dr. İbrahim Akgün, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Sütçü ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gören’in akademik danışmanlığında gerçekleştirilen projelerde öğrenciler, bir yıl boyunca, her biri kendi sektörünün öncü şirketlerinden olan ASELSAN, FNSS, TURKCELL ve DİTAŞ’ta, şirketlerin verimliliğini iyileştirecek, maliyetlerinde tasarruf sağlayacak ve rekabet gücünü arttıracak bir endüstri mühendisliği problemi üzerinde çalıştılar. Projeler kapsamında öğrenciler, firmalardan topladıkları veriyi analiz ettiler, veriyi esas alan matematiksel modeller ve yapay zeka algoritmaları geliştirdiler, problemler için çözüm önerileri getirdiler ve firmalara katkılarını ispatladılar.

Öğrencilerin yapmış oldukları projelerin akademi ve sanayi dünyasından dış bir gözle değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lale Özbakır, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erkan Köse, ASPİLSAN’dan Koray Kılınç, Başyazıcıoğlu Tekstil-BAMEN’den Gökhan Yücel, Boyteks Tekstil’den Gökmen Kara ve Yataş Bedding’den Metin Özbek, jüri üyesi olarak görev aldılar. Çok sayıda firma temsilcisinin ve öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı yarışmanın sonucunda, Dr. Murat Aslan’ın şirket danışmanlığını, Prof. Dr. İbrahim Akgün’ün akademik danışmanlığını yaptığı, Umut Yapır ve Şükrü Yasin Güven tarafından yürütülen “Savunma Sanayinde Tedarikçi Değerlendirme Süreci: Kriter Kümesi Optimizasyonu” isimli proje birinci olarak seçildi. Projede ASELSAN’ın tedarikçilerini seçme ve değerlendirme sürecinde kullandığı kriter kümesinin makine öğrenmesi, istatistik ve matematiksel programlama modelleri ile sayı ve nitelik olarak eniyilenmesini hedefleyen öğrenciler, ASELSAN’ın tedarikçi değerlendirme sürecinde kullanılan insan ve finans kaynaklarından yarı yarıya tasarruf edilmesini sağladılar.

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, mezun olacak öğrencilere, kariyer ve iş yaşamlarında başarılar dileyerek, onlara bazı tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında proje yapmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Kariyerinizin sonuna kadar çok sayıda şirket veya iş değiştireceksiniz. Deneyim deneyimdir. Deneyimin kesinlikle kötüsü olmaz” diyerek, öğrencilere sevdikleri, heyecan duydukları işi yapmalarını önerdi.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ise bitirme projelerinin, üniversite-sanayi iş birliğinin çok önemli bir parçası ve itici gücü olduğunu vurgulayarak, bitirme projesi tamamlamanın, öğrencilerin öğrenimleri süresince kazanmış oldukları akademik ve sosyal tüm becerilerini kullanmalarının gerektiği bir süreç olduğunu söyledi. Mezun olan öğrencilerden dördünün, bitirme projesi yaptıkları firmalardan iş teklifi aldıklarını belirten Prof. Dr. Akgün, aslında bitirme projelerinin, AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde uygulanan ve toplamda en az 22 haftayı bulan üç ayrı staj, her derste sanayi odaklı bir proje, bazı derslerin tamamıyla işletmelerde yapılması gibi bileşenlerden oluşan üniversite-sanayi iş birliği zincirinin son halkası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akgün, tüm bu aşamalardaki katkılarından ve desteklerinden dolayı, katılımcı şirket temsilcilerine teşekkür etti.

Daha sonra proje sunan öğrencilere sertifikaları ve para ödülü verildi. Öğrenciler sertifikalarını Rektör Sabuncuoğlu’ndan aldı.