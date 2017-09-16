AGÜ ile Kayseri Ulaşım A.Ş arasında iş birliği

Ş arasında, İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminde uygulanmak üzere ulaşım alanına yönelik yenilikçi dersler geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörlük Senato salonunda, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu tarafından imzalandı.

İmza törenine AGÜ’den Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve Bölüm Başkanları, Kayseri Ulaşım A.Ş’den de yetkililer katıldı.

Protokol kapsamında AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve Kayseri Ulaşım A.Ş Mühendisleri, Demiryolu Mühendisliği ve Raylı Ulaşım alanında aktif öğrenme odaklı dersleri birlikte tasarlayacak ve verecek.

Bu derslerde öğrenciler Kayseri Ulaşım A.Ş’nin gerçek ölçekli raylı ulaşım projeleri üzerinde, tasarlayarak ve yaparak öğrenme olanağı bulacaklar. Protokol kapsamında ilk uygulama, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerine verilecek “Kayseri Transportation Railway Engineering (Kayseri Ulaşım Demiryolu Mühendisliği) dersiyle başlayacak ve ardından bahar yarıyılında verilecek olan Kayseri Transportation Railway Design Project (Kayseri Ulaşım Demiryolu Tasarım Projesi) dersiyle devam edecek.

Her iki derste de öğrenciler, demiryolu mühendisliği ile ilgili eğitimlerinde teorik bilgilerle birlikte, Kayseri Ulaşım A.Ş’nin raylı ulaşım sistemlerinin tasarımı ve inşası alanında edinmiş olduğu sektörel tecrübelerden yararlanacak.

Ayrıca protokol kapsamında öğrencilerin, Kayseri Ulaşım A.Ş’nin yapımı planlanan yeni raylı sistem güzergahlarının tasarım çalışmalarına, hem dersler sırasında hem de yaz stajlarında katkı vermeleri ve bu sayede raylı ulaşım sistemleri tasarımı ve inşası konusunda uygulama deneyimine sahip olarak mezun olmaları hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğrencilerin gerçek hayatta, gerçek projelerle, dokunarak, ellerini kirleterek öğrenmelerini istediklerini belirtti. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Kayseri Ulaşım A.Ş ile yaptıkları protokolle bunu hayata geçireceklerini kaydetti.

Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise iyi bir bilgi birikimine sahip olduklarını, bilgiyi üretmek ve bilgiyi paylaşmak vizyonuyla yıla çıktıklarını ve farklı konularda ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte 40 ayrı bildiri sunduklarını ve ürettikleri bilgiyi çeşitli yollarla paylaşmakta olduklarını söyledi.

Gündoğdu, sadece Kayseri’de değil aynı zamanda İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye’de bir çok ile proje desteği, danışmanlık hizmeti gibi katkılarda bulunmakta olduklarını anlattı.

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Uzal da her mühendislik dalında olduğu gibi, İnşaat Mühendisliği alanında da istihdam olanaklarını çeşitli etkenlerle farklılık gösterdiğini ifade etti.

Bunlar arasında ulaşım konusunun büyük öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Uzal, bu iş birliği ve müfredata ekledikleri yeni derslerle AGÜ İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin daha avantajlı mezun olacaklarını söyledi.