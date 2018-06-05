AGÜ Makine Mühendisliği’nden Sergi

Mezun olacak öğrencilerin projelerinden oluşan sergi Sümer Kampüsü Büyükambar binasında açıldı.
Sergide, aralarında alternatif ulaşım araçları modelleri, alternatif iş makineleri modelleri, askeri kullanım amaçlı drone, bomba imha robotu gibi projelerin yer aldığı dikkat çeken çalışmalar sergilendi.
Öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli sergiyi ilgiyle gezerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler edindi.
Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu öğrencileri yenilikçi fikir ve özgün çalışmalarından dolayı kutladı.