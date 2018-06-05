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05 Haziran 2018 15:17

AGÜ Makine Mühendisliği’nden Sergi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği öğrencilerinin mezuniyet projeleri, düzenlenen sergi ile tanıtıldı.

AGÜ Makine Mühendisliği’nden Sergi

05 Haziran 2018 15:17


Mezun olacak öğrencilerin projelerinden oluşan sergi Sümer Kampüsü Büyükambar binasında açıldı.


Sergide, aralarında alternatif ulaşım araçları modelleri, alternatif iş makineleri modelleri, askeri kullanım amaçlı drone, bomba imha robotu gibi projelerin yer aldığı dikkat çeken çalışmalar sergilendi.


Öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli sergiyi ilgiyle gezerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler edindi.


Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu öğrencileri yenilikçi fikir ve özgün çalışmalarından dolayı kutladı.




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