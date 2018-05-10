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10 Mayıs 2018 13:16

AGÜ Öğrencileri Walt Disney’de Staj Yapacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrencileri, Forbes’a göre dünyanın en güçlü 10 şirketinden biri olan Walt Disney’de staj yapacak.

AGÜ Öğrencileri Walt Disney’de Staj Yapacak

10 Mayıs 2018 13:16


Endüstri Mühendisliği 3’ncü sınıf öğrencileri Burhan Özyılmaz ve Canan Aslı Altıok ile İşletme Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Sümeyye Atak, Walt Disney’in “International College Program” adlı programı kapsamında Orlando, Disneyland’de yaz stajı yapmak üzere kabul aldı.


Öğrenciler, Walt Disney’deki yaz stajlarında hem çeşitli departmanlarda iş tecrübesi kazanacaklar, hem de yabancı dilde anlama ve konuşma, takım çalışması gibi birçok yeteneklerini de geliştirmek için fırsat bulacaklar.


Aynı zamanda Akfen Holding de, öğrencilere ulaşım bursu vererek başarılarını destekledi.




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