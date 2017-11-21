Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 13:22

AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlugün’e TÜBA’dan Ödül

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlugün’e TÜBA’dan Ödül

21 Kasım 2017 13:22

Dr. Evren Mutlugün, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.


Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında ödül almaya hak kazananlar belirlendi.


AGÜ Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Evren Mutlugün, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yaptığı uluslararası nitelikteki çalışmalarıyla 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü almaya hak kazandı.


Doç. Dr. Mutlugün’e, araştırmalarını desteklemek amacıyla üç yıl süreyle mali destek de verilecek.


TÜBA’nın GEBİP ödülleri, Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
0
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç